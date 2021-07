Rogo nell' Oristanese | fiamme nel centro abitato di Cuglieri

(Di domenica 25 luglio 2021) AGI - E' allarme per l'incendio divampato in giornata, in Sardegna. Lehanno raggiunto ildidove sono in corso le evacuazioni. Lo riferisce all'AGI la Sala operativa della stazione del Comando dei Vigili del Fuoco di Oristano spiegando che ilsta interessando anche Santulussurgiu, Santa Caterina e Scano Montiferru. "La situazione è invece sotto controllo a Villa Urbana", spiega il comando. Alcuni edifici sono stati attaccati dal fuoco neldi. Sul ...

AGI - E' allarme per l'incendio divampato in giornata'Oristanese, in Sardegna. Le fiamme hanno raggiunto il centro abitato di Cuglieri dove sono in ...del Fuoco di Oristano spiegando che il......Nord Occidentale Sarda È allarme per l'incendio divampato in giornata'Oristanese, in Sardegna. Le fiamme hanno raggiunto il centro abitato di Cuglieri dove sono in corso le evacuazioni. Il...Alcune hanno trovato rifugio nella palestra di Sennariolo, che pure aveva vissuto momenti di timore con le fiamme che avanzavano dirigendosi pericolosamente verso l'abitato. Altre hanno trovato rifugi ...Il meteo divide l’Italia nella giornata di oggi, domenica 25 luglio: piogge al Nord, caldo torrido al Sud, mitigato soltanto dalla brezza marina lungo le cost ...