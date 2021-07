Roghi in Sardegna | vigili del fuoco al lavoro per spegnere le fiamme | le immagini riprese dall’elicottero

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Roghi Sardegna

Lo dice in una nota la Coldiretti."Una apocalisse ambientale con centinaia di ettari di ... "Tutti sono stati impegnati da stanotte suiche, soprattutto a Cuglieri, hanno raggiunto il ...Brucia da ieri lanell' Oristanese e queste sono le prime cronache da Bosa e Porto Alabe. ... Giovedì le squadre erano intervenute su 16che avevano mandato in cenere 5 ettari di ...Sono centinaia le persone evacuate per tutta la notte, abitazioni danneggiate, migliaia di ettari di territorio divorati dal fuoco. Non sono ancora stati domati gli incendi che hanno messo in ginocchi ...Oristanom 25 luglio 2021 – Almeno diecimila ettari di bosco in fumo, centinaia di sfollati, strade bloccate, fiamme alte metri, turisti in fuga. Brucia da ieri la Sardegna nell’Oristanese e queste son ...