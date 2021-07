Ricoverato 3 settimane dopo Johnson&Johnson. Vaccino e contagio, parole sconvolgenti: "Ecco cosa mi ha fatto finire in ospedale" (Di domenica 25 luglio 2021) Si era vaccinato con Johnson&Johnson, ma dopo tre settimane dall'iniezione ha preso il Covid che lo ha portato in ospedale per cinque giorni, con febbre alta e difficoltà respiratorie. E' quanto successo a Corrado Mattoccia, 59 anni, geometra romano ed ex rugbista nella squadra di Colleferro, a Roma. “Sono finito all'inferno per colpa di uno di quelli che ‘non si fida', e mette in pericolo gli altri. Il Vaccino mi ha salvato la vita”, ha raccontato a Repubblica. Il rugbista ha spiegato di aver sempre fatto attenzione in questo anno e mezzo di pandemia. L'unica dose di J&J gli è stata ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 luglio 2021) Si era vaccinato con Johnson&Johnson, matredall'iniezione ha preso il Covid che lo ha portato inper cinque giorni, con febbre alta e difficoltà respiratorie. E' quanto successo a Corrado Mattoccia, 59 anni, geometra romano ed ex rugbista nella squadra di Colleferro, a Roma. “Sono finito all'inferno per colpa di uno di quelli che ‘non si fida', e mette in pericolo gli altri. Ilmi ha salvato la vita”, ha raccontato a Repubblica. Il rugbista ha spiegato di aver sempreattenzione in questo anno e mezzo di pandemia. L'unica dose di J&J gli è stata ...

