Riapertura stadi | quanti tifosi potrà accogliere il Maradona

(Di domenica 25 luglio 2021) Con glichiusi da ormai un anno e degli accenni di ritorno alla vita normale in questi ultimi mesi, pur sempre rispettando le regole riguardanti distanziamenti e mascherine, anche il calcio dal vivo torna di moda. Il Governo ha varato un decreto in cui si sancisce ladeglicon il rispetto delle regole "imposte" dalla pandemia. Il problema maggiore, però, riguarda la distanza dei sediolini negliitaliani. Dato che essi sono a distanza ravvicinata l'uno dall'altro, per glicome il, San Siro e l'Olimpico, la capienza massima sarà del 33%. ...

Valentina Vezzali, sottosegretaria dello Sport, in una intervista a La Stampa ha parlato della riapertura degli stadi in Italia in vista dell'inizio dei campionati. «Sì, gli stadi riapriranno al ...