Renzi | “M5S? Come l’attak | dove si siedono si incollano”

Leggi su italiasera

(Di domenica 25 luglio 2021) Il? “Sono il nuovo attak:sisi. Oggi mi chiedevano se sono preoccupato che Conte tolga la fiducia al governo. Ma Di Maio quando mai si schioda? La prima volta che sono andato a trovare Conte a Chigi mi ha detto ‘ti do una mano sull’Onu’ , ‘semmai è la Nato’, gli ho detto. ‘Ma comunque no grazie, scoppiano tre guerre a settimana se ci vado io’. La politica non è tutto un do ut des, politica è la grande forza di uscire insieme dai problemidiceva Don Milani”. Lo ha detto Matteo, presentando il suo ultimo libro ‘Controcorrente’ a Gallipoli. “Noi ...