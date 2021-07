Renzi all’attacco sulla candidatura di Letta a Siena: «Lo sosteniamo se rinuncia alla sudditanza dal M5s» (Di domenica 25 luglio 2021) Quello di Matteo Renzi a Enrico Letta sembra un aut aut sulla possibilità del segretario del Pd di candidarsi come deputato alle elezioni suppletive di Siena. Lui smentisce, sostenendo che si tratti invece di un appello: «Dicci con chi vai e ti diremo se veniamo anche noi», è il messaggio. «Sarò diretto: siamo di fronte a un bivio e Letta deve decidere, lui adesso, da che parte vuole stare, ragionando in prospettiva e non sulla base di calcoli d’opportunità di corto respiro», dice Matteo Renzi, leader di Italia Viva, in un’intervista a La Nazione, sostenendo che «il Pd ... Leggi su open.online (Di domenica 25 luglio 2021) Quello di Matteoa Enricosembra un aut autpossibilità del segretario del Pd di candidarsi come deputato alle elezioni suppletive di. Lui smentisce, sostenendo che si tratti invece di un appello: «Dicci con chi vai e ti diremo se veniamo anche noi», è il messaggio. «Sarò diretto: siamo di fronte a un bivio edeve decidere, lui adesso, da che parte vuole stare, ragionando in prospettiva e nonbase di calcoli d’opportunità di corto respiro», dice Matteo, leader di Italia Viva, in un’intervista a La Nazione, sostenendo che «il Pd ...

Advertising

salfasanop : Renzi è il punto d'attacco contro IV. Quindi è su lui che tocca concentrare anche le repliche. Non è 'promozione',… - grappamorbida : @matteorenzi Io non attacco mai Renzi. Che nei confronti all'americana sono scarso, non ho durata. - Lukadiarde : comunque com'è saltata fuori la fotina di renzi che si vaccina italia viva è partita all'attacco - SerglocSergio : #Rdc, centrodestra e Renzi all’attacco ma si attende la linea Draghi. Ecco come è stato rifinanziato - Il Sole 24 O… - Max_Deidda : Contro i poveri, non contro la povertà. centrodestra e Renzi contro il #RDC -

Ultime Notizie dalla rete : Renzi all’attacco Renzi all’attacco sulla candidatura di Letta a Siena: «Lo sosteniamo se rinuncia alla sudditanza dal M5s» Open