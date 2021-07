Renato Brunetta | Salvini sbaglia | io farei vaccino a tutti gli statali

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 25 luglio 2021) “Il richiamo di Draghi è sacrosanto, in materia di Covid ciascuno dovrebbe parlare solo di cose dimostrabili” e “non dovrebbe neanche prendersela. Peraltro, da quando come Governo abbiamo annunciato il Green pass - anche questo approvato all’unanimità - si sono moltiplicate le prenotazioni per le vaccinazioni”. Così il ministro per la Pubblica amministrazionein un’intervista a Repubblica in cui ribadisce la sua posizione di Forza Italia sui vaccini, diversa da quella degli alleati di centrodestra. “Forza Italia è per l’obbligo vaccinale per gli insegnanti, ad esempio, che io estenderei per legge ad altri: a chi fa ...