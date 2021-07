Regionali in Calabria, Letta a De Magistris: “Nostro impegno per la legalità è totale, non accettiamo lezioni da nessuno” (Di domenica 25 luglio 2021) “Non accettiamo lezioni da nessuno”. Così il segretario del Pd Enrico Letta ha replicato a Luigi de Magistris, candidato governatore alle prossime Regionali in Calabria. La polemica era sorta dopo una dichiarazione del sindaco di Napoli che aveva commentato la prima uscita pubblica di Amalia Bruni, la scienziata che il centrosinistra ha candidato a presidente della Regione. De Magistris, infatti, aveva affermato che la Bruni era accanto “ai responsabili dello sfascio della politica calabrese”. In particolare il sindaco di Napoli ha fatto riferimento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 luglio 2021) “Nonda”. Così il segretario del Pd Enricoha replicato a Luigi de, candidato governatore alle prossimein. La polemica era sorta dopo una dichiarazione del sindaco di Napoli che aveva commentato la prima uscita pubblica di Amalia Bruni, la scienziata che il centrosinistra ha candidato a presidente della Regione. De, infatti, aveva affermato che la Bruni era accanto “ai responsabili dello sfascio della politica calabrese”. In particolare il sindaco di Napoli ha fatto riferimento ...

Advertising

EnricoLetta : Da #Napoli la sfida è lanciata. La squadra @pdnetwork? per le prossime elezioni comunali in tutta Italia e per le r… - Giogio47658624 : RT @fattoquotidiano: Regionali in Calabria, Letta a De Magistris: “Nostro impegno per la legalità è totale, non accettiamo lezioni da nessu… - fattoquotidiano : Regionali in Calabria, Letta a De Magistris: “Nostro impegno per la legalità è totale, non accettiamo lezioni da ne… - TelemiaLaTv : REGIONALI, ECCO IL CODICE ETICO DI TESORO CALABRIA. PAROLE D’ORDINE: RADICALE RINNOVAMENTO E FINE DEL FAMILISMO AMO… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Regionali in Calabria, Letta abbraccia la Bruni. Ma pure Falcomatà e Irto) è stato pubblicato s… -