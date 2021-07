Referendum giustizia – Già raccolte 350mila firme solo dalla Lega

Advertising

LegaSalvini : Hanno firmato i referendum giustizia anche: Mauro Coruzzi (Platinette), Gaia Tortora, Augusto Minzolini, Maurizio B… - LegaSalvini : Hanno firmato i referendum giustizia anche: Maria Giovanna Maglie, Nicola Porro, Hoara Borselli, Paolo Mieli. ?? V… - LegaSalvini : Hanno firmato i referendum giustizia anche: Rita Dalla Chiesa, Paolo Del Debbio, Mario Giordano, Alessandro Sallust… - laquilablog : @Lega #Giovani, #Toccalini a #Pescara con il camper per #referendum #giustizia #abruzzo #antoniorazzi… - GianfrancoRufa : SALVINI DECAPITATO, LA VIGNETTA DELL’ORRORE. E LUI CHIEDE AI FOLLOWER: “LI DENUNCIO?” -

Ultime Notizie dalla rete : Referendum giustizia

Adnkronos

Quella per unaGiusta è una battaglia che Forza Italia e Il Presidente Berlusconi portano ...ed è per questo che Forza Italia sta raccogliendo anche questo weekend le firme suinei ...È stato preso di mira il gazebo e il banchetto allestiti in corso Umberto I da Forza Italia per raccogliere firme per ilsulla. "La violenza gratuita e totalmente immotivata, con ...Roma, 25 lug. (Adnkronos) - "In questa fase di ripartenza, decisive saranno le 3 riforme strutturali che affronteremo nel breve termine: riforma fiscale, riforma della burocrazia, riforma della giusti ...Il commissario europeo all'Economia attacca le destre che strizzano l'occhio alle manifestazioni contro il certificato vaccinale. Fratoianni: "Il ...