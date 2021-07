Rangers-Real Madrid 2-1 | Ancelotti cade al primo test dopo il ritorno

Advertising

RSIsport : ? In amichevole contro il Real Madrid, l'attaccante Cedric Itten???? ha siglato la rete decisiva che ha regalato il s… - calcioscozzese : Anche se in amichevole, i Rangers colgono un risultato prestigioso battendo il Real Madrid grazie alle reti di Saka… - sportface2016 : #RealMadrid, sconfitta in amichevole contro il #Rangers - vchiara_ : Il real ha perso contro i rangers... - rangers_arg : 77' HFHSHAHAHAHAHAHSHSHSHSHSJSJ GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA… -

Ultime Notizie dalla rete : Rangers Real

GlasgowMadrid, scende in campo l'attaccante che dovrebbe arrivare in Serie A: è stato offerto a tantissimi club Il profilo è stato accostato a mezza Serie A. Il suo procuratore, Ramadani , lo ......00 Alanyaspor - Adana Demirspor 14:30 Feyenoord - PAOK Saloniki FC Emmen - Heracles Almelo 16:00 AZ Alkmaar - Panathinaikos 17:00 Atalanta - Pergolettese 19:00FC -Madrid Roma - ...Seppur in amichevole, Cedric Itten si è reso protagonista contro il Real Madrid all'Ibrox Stadium di Glasgow. Entrato al 60' quando il risultato era fermo sull'1-1 per le marcature di Rodrygo e Fashio ...Il Real Madrid perde in amichevole contro il Rangers per 2-1 all'Ibrox: espulso Nacho, non basta la rete di Rodrygo ...