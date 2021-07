R Kelly | cantante travolto dello scandalo | le accuse

(Di domenica 25 luglio 2021) I pubblici ministeri accusano ilR.di abusi sessuali anche di un ragazzino. Si aspetta il processo ad agosto. R.(Getty Images) Ilstatunitense di R&B R.è stato accusato di abusi sessuali su un ragazzo di 17 anni. I pubblici ministeri sostengono che abbia abusato dell’adolescente dopo averlo incontrato in un McDonald’s di Chicago nel 2006. Adesso gli inquirenti vogliono che questo crimine sia preso in considerazione insieme agli altri presunti crimini nel prossimo processo di agosto. Quella dei pm è una certezza, anche se...

Nuove accuse di abusi sessuali contro il rapper statunitense R.. I pubblici ministeri di Brooklyn sostengono che il cantante abbia abusato di un adolescente di 17 anni dopo averlo incontrato in un McDonald's di Chicago nel 2006. Lo ha riferito la ...