Quirinale | da 3 agosto scatta semestre bianco | chi lo volle e come cambiò Adnkronos 7

(Adnkronos) – La proposta elaborata dalla commissione bicamerale presieduta da Massimo D'Alema nella tredicesima legislatura prevedeva invece l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, con una durata del mandato di sei anni e la possibilità di una seconda elezione soltanto ma anche immediata. Quanto ai vincoli temporali per lo scioglimento della Camera che esprimeva la fiducia al Governo, rimaneva l'istituto del semestre bianco unito all'impossibilità di sciogliere l'Assemblea di Montecitorio nel primo anno di legislatura, quando questa fosse iniziata dopo l'elezione del Capo dello Stato.

