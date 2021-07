Quella strana freddezza italica sul Fit for 55. Il commento di Paganini e Morelli (Di domenica 25 luglio 2021) Gli italiani dovrebbero riflettere attenti sulla freddezza con cui le grandi testate, cartacee, social e tv, hanno trattato la notizia (14 luglio) del lancio da parte della Commissione Ue del programma Fit for 55, che ha l’obiettivo di ridurre le emissioni nette a zero nel 2050 passando, entro il 2030, a livelli non superiori al 55% di quelli del 1990. Una freddezza ben strana, se paragonata all’eccitazione con cui, nella stessa materia di inquinamento ambientale, sono stati esaltati per mesi i proclami della stella mediatica Greta. Oltretutto visto che la Commissione Ue aveva da tempo annunciato un lancio del genere. E inoltre visto che ... Leggi su formiche (Di domenica 25 luglio 2021) Gli italiani dovrebbero riflettere attenti sullacon cui le grandi testate, cartacee, social e tv, hanno trattato la notizia (14 luglio) del lancio da parte della Commissione Ue del programma Fit for 55, che ha l’obiettivo di ridurre le emissioni nette a zero nel 2050 passando, entro il 2030, a livelli non superiori al 55% di quelli del 1990. Unaben, se paragonata all’eccitazione con cui, nella stessa materia di inquinamento ambientale, sono stati esaltati per mesi i proclami della stella mediatica Greta. Oltretutto visto che la Commissione Ue aveva da tempo annunciato un lancio del genere. E inoltre visto che ...

