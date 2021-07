Puglia, vaccini: quattro milioni e mezzo di somministrazioni Dati diffusi dalla Regione (Di domenica 25 luglio 2021) Stralcio del comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Sono 4.508.100 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.00 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 96% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 4.695.447) L'articolo Puglia, vaccini: quattro milioni e mezzo di somministrazioni <small class="subtitle">Dati diffusi dalla Regione</small> proviene da Noi ... Leggi su noinotizie (Di domenica 25 luglio 2021) Stralcio del comunicato diffuso: Sono 4.508.100 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in(dato aggiornato alle ore 17.00 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 96% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 4.695.447) L'articolodi proviene da Noi ...

Advertising

TgrRaiPuglia : #Covid. Più che raddoppiate le prenotazioni dei #vaccini. Quasi tutti i ricoverati in #rianimazione non è mai stat… - NoiNotizie : #Puglia, vaccini anti #coronavirus: quattro milioni e mezzo di somministrazioni - baritoday : Superata quota 4,5 milioni di somministrazioni dei vaccini in Puglia. Nel Barese il 76% ha ricevuto la prima dose… - serecelli : @kandula77 Si certo, teniamoci aggiornate. Considera che a me il green pass della dose fatta in Puglia è arrivato d… - Sith_Dart_Fener : @ardigiorgio @stebaraz @frau_luigi @maurizio_crippa @monacelt @ilfoglio_it Lei ha il brutto vizio di estendere picc… -