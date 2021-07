Primo volo commerciale diretto tra Israele e Marocco (Di domenica 25 luglio 2021) Il è oggi atterrato a Marrakech, più di sette mesi dopo che i due Paesi hanno normalizzato le relazioni diplomatiche in un accordo mediato dagli ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 25 luglio 2021) Il è oggi atterrato a Marrakech, più di sette mesi dopo che i due Paesi hanno normalizzato le relazioni diplomatiche in un accordo mediato dagli ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La partenza del primo volo suborbitale con equipaggio della compagnia Blue Origin. A bordo il magnate Jeff Bezos pe… - hwagaemarkt : @hobiIune amo per te prendo il primo volo e te lo porto qui di peso - AccadevaOggi : #AccadevaOggi 25 luglio 1909: Primo volo in aeroplano attraverso La Manica - MarcoCSermoneta : #Video: turisti israeliani accolti oggi con musica e fiori all'atterraggio in Marocco del primo volo commerciale ch… - fisco24_info : Primo volo commerciale diretto tra Israele e Marocco: Atterrato a Marrakech da Tel Aviv -