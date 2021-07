Preghiera di oggi 25 luglio alla Madonna di Porto Sant’Elpidio (Di domenica 25 luglio 2021) La statua misteriosamente prese vita e lasciò strabiliati gli spettatori dell’evento a cui sono legate innumerevoli guarigioni attestate. Era il 25 luglio 1829, e la statua della Madonna venerata nella Chiesa della Corva (a Porto Sant’Elpidio, in provincia di Fermo), era riposta con le sue braccia conserte sul petto nella sua urna, come al solito. Quella L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 25 luglio 2021) La statua misteriosamente prese vita e lasciò strabiliati gli spettatori dell’evento a cui sono legate innumerevoli guarigioni attestate. Era il 251829, e la statua dellavenerata nella Chiesa della Corva (a, in provincia di Fermo), era riposta con le sue braccia conserte sul petto nella sua urna, come al solito. Quella L'articolo proviene da La Luce di Maria.

