Precampionato 2021, Serie A: il calendario amichevoli di tutte le squadre (Di domenica 25 luglio 2021) Tutto pronto per un’estate di preparazione e di primi scampoli di grande calcio. Le venti squadre di Serie A sono pronte ai vari ritiri Precampionato – chi in città e chi in montagna, o chi addirittura al mare – e per iniziare a testare nuovi acquisti, nuovi schemi e nuovi stili di gioco. Grande attesa per le prossime settimane, Sportface.it vi terrà aggiornati sul programma di amichevoli di tutte le squadre italiane. calendario ATALANTA 16 luglio Ore 17:00, Atalanta-AlbinoGandino 13-0 18 luglio Ore 17:00, Atalanta-Maccabi Bnei Raina 1-1 31 luglio Orario da definire, ... Leggi su sportface (Di domenica 25 luglio 2021) Tutto pronto per un’estate di preparazione e di primi scampoli di grande calcio. Le ventidiA sono pronte ai vari ritiri– chi in città e chi in montagna, o chi addirittura al mare – e per iniziare a testare nuovi acquisti, nuovi schemi e nuovi stili di gioco. Grande attesa per le prossime settimane, Sportface.it vi terrà aggiornati sul programma didileitaliane.ATALANTA 16 luglio Ore 17:00, Atalanta-AlbinoGandino 13-0 18 luglio Ore 17:00, Atalanta-Maccabi Bnei Raina 1-1 31 luglio Orario da definire, ...

Advertising

acmilan : Save the dates for the $ACM Fan Token by @socios European Summer Tour! ?? - infoitsport : FORMAZIONI UFFICIALI Roma-Debreceni, amichevole precampionato 2021 - zazoomblog : Formazioni ufficiali Roma-Debreceni amichevole precampionato 2021 - #Formazioni #ufficiali #Roma-Debreceni - sportface2016 : #RomaDebreceni, le formazioni ufficiali del match di Frosinone - Cucciolina96251 : RT @LeBombeDiVlad: ??? #BVB, #Malen pronto a firmare ?? È arrivato nel ritiro precampionato del Dortmund #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomer… -