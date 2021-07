PostePay, attenzione alla nuova truffa, è un raggiro pazzesco che svuota le tasche (Di domenica 25 luglio 2021) Le truffe digitali non vanno mai in vacanza e lo si capisce chiaramente da quanto sta accadendo in queste ore con PostePay. Stando alle ultime indiscrezioni sta circolando un messaggio fake che rischia di prosciugare il conto di un eventuale malcapitato. PostepYa, occhio all’ultima truffa: come funziona (Foto Aranzulla)Ma vediamo nel dettaglio cosa sta accadendo a PostePay, quella che è probabilmente la carta più diffusa per fare acquisti online sia fra grandi che piccini. Ebbene, l’ultimo raggiro ha come obiettivo quello di entrare in possesso delle credenziali di accesso della card in questione: una volta scoperti tali ... Leggi su computermagazine (Di domenica 25 luglio 2021) Le truffe digitali non vanno mai in vacanza e lo si capisce chiaramente da quanto sta accadendo in queste ore con. Stando alle ultime indiscrezioni sta circolando un messaggio fake che rischia di prosciugare il conto di un eventuale malcapitato. PostepYa, occhio all’ultima: come funziona (Foto Aranzulla)Ma vediamo nel dettaglio cosa sta accadendo a, quella che è probabilmente la carta più diffusa per fare acquisti online sia fra grandi che piccini. Ebbene, l’ultimoha come obiettivo quello di entrare in possesso delle credenziali di accesso della card in questione: una volta scoperti tali ...

