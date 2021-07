Post Italia-Germania | le parole di Danilo Gallinari

(Di domenica 25 luglio 2021) Nel, match valido per la prima giornata del gruppo c del torneo olimpico di basket Tokyo 2020, è intervenutoa commentare il convincente successo dei azzurri.: cosa ha detto? Il campione azzurro, che ha chiuso il match con 18 punti a referto tirando 6/9 dal campo, si è espresso cosi: “Abbiamo fatto una buona partita, anche se abbiamo iniziato così e così e loro hanno avuto grandi percentuali da fuori nel primo quarto ed hanno tirato bene. Noi siamo stati comunque lì ...

Advertising

cisifex28 : RT @halles21: Se vi siete persi i post di questa settimana, ecco di seguito le copertine di ciò di cui abbiamo parlato! Nella nostra pagina… - urielepaitoni : Italia-Germania. Vedo post dove c'è chi inneggia a Tonut, chi a Fontecchio, chi a Pajola, chi a Melli o al Gallo, c… - BobToney65 : RT @gzibordi: ad ogni modo, in USA siamo a 11 mila disabili e 11mila morti post vaccinazione, dati ufficiali anche 62mila ricoveri al Pront… - fcarignano83 : Oggi un tifoso di una squadra nerazzurra che sarebbe dovuta fallire per i debiti a metà campionato, ha avuto il cor… - sonostorie : RT @alfredoferrante: Firmato Sergio #Mattarella: la lettera del Capo dello Stato del 23 luglio dice molto sull'utilizzo distorto della decr… -

Ultime Notizie dalla rete : Post Italia

Il Post

Intervenuto nelgara, come riporta Sky Sport , il mister ha infatti parlato di una sfida che ... Non solo in Ucraina, ma anche ino in qualsiasi altro Paese, quando concedi un gol sul ......nell'ultima settimana Sono i giovani a spingere le vaccinazioni in. Negli ultimi 7 giorni, forse anche per l'effetto Green Pass, sono stati vaccinati con la prima dose o la dose unica...