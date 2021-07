Pogba PSG, tifoseria divisa: gli ultrà parigini si schierano a fianco del giocatore (Di domenica 25 luglio 2021) Un gruppo ultras del Psg ha fatto chiarezza sul duro striscione contro Pogba apparso fuori dal Parco dei Principi «Pogba dovresti ascoltare tua madre. Lei non ti vuole qui, nemmeno noi». Era questo il contenuto di uno striscione apparso fuori dal Parco dei Principi in direzione del centrocampista del Manchester United, obiettivo di mercato del Psg. Secondo quanto riportato da Le Parisien il gruppo ‘Ultras Paris‘ avrebbe assicurato di non aver appeso lo striscione. Si tratterebbe quindi un gesto isolato che non avrebbe messo d’accordo tutti i supporters parigini. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 luglio 2021) Un gruppo ultras del Psg ha fatto chiarezza sul duro striscione controapparso fuori dal Parco dei Principi «dovresti ascoltare tua madre. Lei non ti vuole qui, nemmeno noi». Era questo il contenuto di uno striscione apparso fuori dal Parco dei Principi in direzione del centrocampista del Manchester United, obiettivo di mercato del Psg. Secondo quanto riportato da Le Parisien il gruppo ‘Ultras Paris‘ avrebbe assicurato di non aver appeso lo striscione. Si tratterebbe quindi un gesto isolato che non avrebbe messo d’accordo tutti i supporters. L'articolo proviene da Calcio News 24.

