Piace al Napoli, Zakaria può finire in Premier League: c'è una richiesta per la cessione (Di domenica 25 luglio 2021) Uno dei calciatori accostati al Napoli per la mediana è Denis Zakaria. Il centrocampista svizzero ha già fatto sapere al suo club, il Borussia Monchengladbach, di voler essere ceduto. Il calciatore, però, pare preferire la Premier League all'Italia e in particolare pare abbia espresso una preferenza per il Manchester City, nonostante anche l'Arsenal sia sulle sue tracce. Leggi su spazionapoli (Di domenica 25 luglio 2021) Uno dei calciatori accostati alper la mediana è Denis. Il centrocampista svizzero ha già fatto sapere al suo club, il Borussia Monchengladbach, di voler essere ceduto. Il calciatore, però, pare preferire laall'Italia e in particolare pare abbia espresso una preferenza per il Manchester City, nonostante anche l'Arsenal sia sulle sue tracce.

