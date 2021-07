Perde ancora Team Usa | vince la Francia ed è la prima sconfitta olimpica dopo 25 vittorie e 17 anni

(Di domenica 25 luglio 2021) Come successo duefa ai Mondiali in Cina quando lavinse contro gli Stati Uniti imponendo loro unaalla quale lo stesso coach americano "ha pensato negli ultimiogni giorno ...

Advertising

69Massy : @maxper63 @AlessandraOdri Ancora - fettonejr : @MirianaMirio Ancora stai a perde tempo con questo Mirià? - DomenicoTort : @claudiocerasa E con questo rweet di Cerasa il foglio perde 2 delle 3 copie che ancora vende… - ultimotrasporto : @Cherye60263984 E se continua così ne perde ancora - chiaralberio : @antonio41cotug2 @repubblica Il 48% degli italiani non sono ancora vaccinati... La metà dei possibili clienti il ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Perde ancora

il Resto del Carlino

...una volta l'ormai ex Dream Team americanocontro la squadra di Gobert e compagni. Dopo un primo tempo in controllo terminato con un vantaggio maturato dopo due quarti di 8 punti, nel ......una volta l'ormai ex Dream Team americanocontro la squadra di Gobert e compagni. Dopo un primo tempo in controllo terminato con un vantaggio maturato dopo due quarti di 8 punti, nel ...Dopo aver perso in amichevole contro Nigeria ed Argentina, il Team Usa di basket infarcito di stelle e allenato dal guru della pallacanestro Popovich stecca all'esordio olimpico contro la Francia.Il ragazzo era diretto al rifugio di Val Mello ma durante l'escursione si è spostato dalla via che doveva percorrere percorrendone una secondaria ...