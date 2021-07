Pd, Renzi sulla candidatura di Letta a Siena: 'Se ci vuole, ci siamo' (Di domenica 25 luglio 2021) Sul sostegno della candidatura di Enrico Letta a Siena, Italia Viva 'è in attesa di una sua risposta: se vuole ci siamo, siamo disponibili'. E' quanto afferma Matteo Renzi, aggiungendo: 'Se è convinto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 25 luglio 2021) Sul sostegno delladi Enrico, Italia Viva 'è in attesa di una sua risposta: secidisponibili'. E' quanto afferma Matteo, aggiungendo: 'Se è convinto ...

Advertising

repubblica : Renzi media sulla candidatura di Letta a Siena: 'Se Enrico vuole i nostri voti, ci faccia sapere' - fattoquotidiano : Renzi firma i referendum sulla giustizia della Lega. E dà la colpa al Pd sul ddl Zan: “Chi non lo vuole in questo m… - La7tv : #laltrametàdelcrimine @MatteoRenzi: 'Ho detto personalmente a Draghi che siamo pronti a dare una mano a Cartabia. C… - zazoomblog : Renzi all’attacco sulla candidatura di Letta a Siena: «Lo sosteniamo se rinuncia alla sudditanza dal M5s» - #Renzi… - InfinitoIsacco : RT @LRompicoglioni: Renzi è normale che appoggia referendum di salvini spera che si salva per tutti i procedimenti nei suoi confronti . Fir… -