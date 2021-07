Patriot Usa in Australia Priorità Indo-Pacifico

Leggi su formiche

(Di domenica 25 luglio 2021) L’esercito americano ha spostato una batteria di missili per difesa aereanel poligono di Shoalwater Bay, nel Queenslandno, per prendere parte all’esercitazione “Talisman Sabre” insieme a neozelandesi, giapponesi, sudcoreani e britannici. “Stiamo cercando di dimostrare la nostra capacità di spostare rapidamente le nostre unità nell’per essere in grado di contrastare qualsiasi minaccia là fuori la nostra capacità di muoverci rapidamente in luoghi diversi, impostare e stabilire la difesa di una particolare risorsa”, ha detto parlando in teleconferenza Matt Dalton, che sovrintende alle unità ...