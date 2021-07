Patrimonio Unesco | Padova e Montecatini nuovi siti italiani

Leggi su velvetmag

(Di domenica 25 luglio 2021) Il ciclo pittorico diTerme sono rientrati nella World Heritage List. Lo ha stabilito la 44ma sessione del Comitato delmondiale, svoltasi ieri a Fuzhou in Cina. LaUrbs Picta comprende tutto il ciclo pittorico degli otto edifici e complessi monumentali nel centro storico della città, tra cui la notissima Cappella degli Scrovegni affrescata da Giotto. Ma sono in tutto 8 i cicli affrescati in altrettanti luoghi nel cuore della città veneta, che vantava già un altro sito, l’Orto Botanico. Nel dettaglio la Chiesa dei Santi Filippo e ...