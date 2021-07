Paola Egonu si prende gioco dell’avversaria | lo ha detto davvero? – VIDEO

(Di domenica 25 luglio 2021), pallavolista italiana, è stata protagonista di un siparietto più che simpatico: al primo match è subito parolaccia. Che risate! Le Olimpiadi di Tokyo 2020 (compiute quest’anno per via… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : La judoka Odette Giuffrida ha conquistato la qualificazione alla semifinale di #Tokyo2020 ottimo esordio delle azzu… - Eurosport_IT : Questa Italia vince e si diverte, parola di Paola Egonu ???? #Tokyo2020 | #Volleyball | #ItaliaTeam - Coninews : Che emozione Paola! ?? All’Olympic Stadium la pallavolista #ItaliaTeam sfila con la bandiera a cinque cerchi. ????????… - _ItsGiorgia : RT @B1693: mia nuova cosa preferita di sempre momento altissimo di queste olimpiadi paola egonu che al terzo sorry non filato se ne esce co… - imfree81 : RT @sammsd1998: Rai infame che cambia così velocemente che mi sembra di vedere Vanessa Ferrari che tira a scherma contro Paola Egonu #Gioc… -

Ultime Notizie dalla rete : Paola Egonu

Durante la partita peròsi è resa protagonista di un siparietto che ha già cominciato a rimbalzare sui social. Dopo un'azione,è andata sotto rete per scusarsi in inglese con un'...Fabrizio Venerandi si è accorto che la foto diche gira da qualche giorno sui social è una foto modificata. Nello scatto, che mostra la pallavolista in salto durante una delle sue celebri schiacciate, l'atleta è stata spostata ancora ...Bronzi di Giuffrida, Longo Borghini e Zanni, ma anche gli zeri di scherma e nuoto. Bene gli sport di squadra, azzurri sesti nel medagliere ...Paola Egonu, pallavolista italiana, è stata protagonista di un siparietto più che simpatico: al primo match è subito parolaccia. Che risate!