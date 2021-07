Palazzo Chigi torna a bussare ad Arcuri: l’incarico da 4 milioni a Invitalia riaccende le polemiche (Di domenica 25 luglio 2021) Domenico Arcuri ritorna al centro del dibattito politico. Il commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus del governo Conte due era stato silurato da Mario Draghi e sostituito da Francesco Paolo Figliuolo. Il Giornale ha ottenuto un documento – firmato lo scorso 11 marzo – che certifica l’avvio di una convenzione tra governo e Invitalia, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa di cui Arcuri è amministratore delegato. Si tratta di un lavoro da 4.094.062 euro. Fonti vicine all’esecutivo dicono a Open che la notizia sta sollevando perplessità e tensioni nei palazzi romani. ... Leggi su open.online (Di domenica 25 luglio 2021) Domenicorial centro del dibattito politico. Il commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus del governo Conte due era stato silurato da Mario Draghi e sostituito da Francesco Paolo Figliuolo. Il Giornale ha ottenuto un documento – firmato lo scorso 11 marzo – che certifica l’avvio di una convenzione tra governo e, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa di cuiè amministratore delegato. Si tratta di un lavoro da 4.094.062 euro. Fonti vicine all’esecutivo dicono a Open che la notizia sta sollevando perplessità e tensioni nei palazzi romani. ...

Advertising

borghi_claudio : Ora per coerenza green pass a Palazzo Chigi e ministeri, vero? - lucianonobili : “Come si può pensare che l’uomo più impopolare d’Italia mandi via da Palazzo Chigi l’uomo più popolare d’Italia?” (… - NicolaPorro : ?? #Draghi fa rimpiangere Casalino, a Palazzo Chigi tira aria di censura, il #politicamentecorretto prende di mira i… - Andrea00224796 : RT @GiancarloDeRisi: E due. Prima Fornero, poi Arcuri. Tabacci fa il lavoro sporco per conto del premier visto che ha assunto a Palazzo Chi… - massimantropoli : RT @lucianonobili: “Come si può pensare che l’uomo più impopolare d’Italia mandi via da Palazzo Chigi l’uomo più popolare d’Italia?” (Cit.)… -