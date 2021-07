Oroscopo Paolo Fox agosto 2021 Vergine | passioni | incontri | passi in avanti

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 25 luglio 2021) Che mese sarà quello diper tutti i nati sotto il segno della? Lo scopriamo subito grazie all’diFox che ci spiega e analizza come andrà questo nuovo periodo dell’anno per tutti i nati sotto questo segno zodiacale in amore, lavoro e salute. In amore, sarà un buon periodo soprattutto per convolare a nozze o per iniziare una convivenza. Per il lavoro, questo sarà un mese decisamente produttivo specie per chi non andrà in ferie ovviamente. Per quanto riguarda invece la salute, si potrà recuperare un po’ di stanchezza relativa agli ultimi mesi. A questo punto dobbiamo entrare ...