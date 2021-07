Oroscopo domani Paolo Fox, 26 luglio: tutte le previsioni, segno per segno (Di domenica 25 luglio 2021) Niente pause estive per Paolo Fox: l’astrologo, divenuto una garanzia nonchè un vero e proprio personaggio televisivo da molti anni, ha già preparato le previsioni giornaliere per tutti i segni. Oroscopo Paolo Fox Ariete, Toro, Gemelli, Cancro Ariete – Potreste essere sopraffatti dalla fretta, anche se la settimana prossima sarà molto positiva sotto il punto di vista dell’amore. Toro – Aspettatevi qualche ostacolo inatteso nel settore lavorativo: un po’ per colpa vostra ma anche per demeriti altrui, potreste dover ricominciare daccapo. Gemelli – Valutate bene se è veramente il caso di relazionarvi in maniera litigiosa con ... Leggi su puglia24news (Di domenica 25 luglio 2021) Niente pause estive perFox: l’astrologo, divenuto una garanzia nonchè un vero e proprio personaggio televisivo da molti anni, ha già preparato legiornaliere per tutti i segni.Fox Ariete, Toro, Gemelli, Cancro Ariete – Potreste essere sopraffatti dalla fretta, anche se la settimana prossima sarà molto positiva sotto il punto di vista dell’amore. Toro – Aspettatevi qualche ostacolo inatteso nel settore lavorativo: un po’ per colpa vostra ma anche per demeriti altrui, potreste dover ricominciare daccapo. Gemelli – Valutate bene se è veramente il caso di relazionarvi in maniera litigiosa con ...

