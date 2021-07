Oristano | rogo avvolge le abitazioni | quasi 400 gli sfollati

(Di domenica 25 luglio 2021)400 persone evacuate per tutta la notte,danneggiate, un centinaio di ettari di territorio divorati dal fuoco . Non sono ancora stati domati gli incendi che hanno messo in ginocchio l'...

Il gigantescodivampato tra Bonarcado e Santu Lussurgiu, non è ancora stato domato. In nottata 200 cittadini di Cuglieri sono stati sfollati, con le fiamme che hanno raggiunto il paese. Solo ...Il gigantescodivampato tra Bonarcado e Santu Lussurgiu, non è ancora stato domato. In nottata ...dagli incendi hanno lavorato numerose pattuglie dei carabinieri e della Questura diche ...Incendio in Sardegna, in provincia di Oristano 400 persone evacuate. Case danneggiate, un centinaio di ettari di territorio divorati ...Canadair ed elicotteri della flotta regionale a supporto degli uomini a terra. Circa 120 persone, evacuate nella notte, hanno fatto ritorno a casa questa mattina ...