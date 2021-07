Oristano | rogo avvolge le abitazioni | quasi 400 gli sfollati FOTO

(Di domenica 25 luglio 2021)400 persone evacuate per tutta la notte,danneggiate, un centinaio di ettari di territorio divorati dal fuoco . Non sono ancora stati domati gli incendi che hanno messo in ginocchio l’area...

Il gigantescodivampato tra Bonarcado e Santu Lussurgiu, non è ancora stato domato. In nottata ...dagli incendi hanno lavorato numerose pattuglie dei carabinieri e della Questura diche ...'Oltre alle nostre due squadre, ne sono presenti altre quattro : una di Nuoro, una di, una di Cagliari e una di Sassari. Ilè vasto. Praticamente a Santulussurgiu, Cuglieri e Scano ...Il centro Sardegna si sveglia in una coltre di fumo dopo una nottata trascorsa a cercare di spegnere i numerosi incendi che hanno reso la giornata di ieri un vero e proprio inferno. Quasi 400 persone ...Quasi 400 persone evacuate per tutta la notte, abitazioni danneggiate, un centinaio di ettari di territorio divorati dal fuoco. Non sono ancora stati domati gli incendi che hanno messo in ...