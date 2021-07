Oristano, incendio si espande: famiglie sfollate nella notte (Di domenica 25 luglio 2021) Centinaia di evacuati nella zona di Oristano, in Sardegna, per un maxi incendio scoppiato ieri a Mantiferru. nella notte le fiamme hanno raggiunto anche il centro abitato di Cuglieri. Le fiamme non ... Leggi su leggo (Di domenica 25 luglio 2021) Centinaia di evacuatizona di, in Sardegna, per un maxiscoppiato ieri a Mantiferru.le fiamme hanno raggiunto anche il centro abitato di Cuglieri. Le fiamme non ...

emergenzavvf : #Oristano, #incendio di vegetazione a Bonarcado: evacuate dai #vigilidelfuoco 30 abitazioni minacciate dalle fiamme… - emergenzavvf : #Oristano #incendio di vegetazione a Bonarcado: 60 #vigilidelfuoco al lavoro a terra in contrasto alle fiamme col s… - emergenzavvf : #Oristano #incendio di vegetazione a Bonarcado: #vigilidelfuoco impegnati per tutta la notte nell'opera di contrast… - alcinx : RT @qn_giorno: #Sardegna #Oristano Incendio nell'Oristanese, quasi 400 persone evacuate nella notte - PivaPaola : RT @emergenzavvf: #Oristano #incendio di vegetazione a Bonarcado: 60 #vigilidelfuoco al lavoro a terra in contrasto alle fiamme col support… -