“On The Road”, l’educazione alla legalità rinasce da Alzano Lombardo (Di domenica 25 luglio 2021) Alzano Lombardo. Il progetto – che recentemente ha ricevuto la benemerenza della Provincia di Bergamo – è ripartito dal comune simbolo della pandemia, per portare un messaggio di speranza tra i giovani. Dopo Chiavenna, Sondrio e Sirmione, il progetto “On The Road” torna nella Bergamasca per porre al centro i giovani, dare un forte segnale di ripartenza e per puntare sempre più verso un’educazione alla legalità a partire dalla strada al fianco degli agenti di Polizia Locale. “On The Road” ha ripreso i suoi passi dalla Valle Seriana dove il progetto è nato ... Leggi su bergamonews (Di domenica 25 luglio 2021). Il progetto – che recentemente ha ricevuto la benemerenza della Provincia di Bergamo – è ripartito dal comune simbolo della pandemia, per portare un messaggio di speranza tra i giovani. Dopo Chiavenna, Sondrio e Sirmione, il progetto “On The” torna nella Bergamasca per porre al centro i giovani, dare un forte segnale di ripartenza e per puntare sempre più verso un’educazionea partire dstrada al fianco degli agenti di Polizia Locale. “On The” ha ripreso i suoi passi dValle Seriana dove il progetto è nato ...

Advertising

Inter : ???| KICK OFF La prima amichevole dell'Inter formato 2021/22 è nella tradizionale cornice di Lugano. Lawrence, Villa… - QuotidianoMotor : Controlli da fare prima di partire in auto: 9 consigli utili per un’estate on the road - motoblog : Controlli da fare prima di partire in auto: 9 consigli utili per un’estate on the road - Caterinadiiorgi : Controlli da fare prima di partire in auto: 9 consigli utili per un’estate on the road - DamyKikko : @Alyenante Brava , la semplicità in primis , scappati de casa in the road ?????????? -