Omofobia | Renzi | ‘ubriacatura Pd per ddl Zan durata quanto storia su Instagram’

(Di domenica 25 luglio 2021) Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “L’ubriacatura del Pd sul ddl Zan èunaInstagram. Hanno deciso di rimandare a settembre, e come mai? Non era una questione di vita o di morte?”. Così Matteo, intervistato da Bruno Vespa nell’ambito del ciclo di eventi ‘Incontro con i Leader’, presso Masseria Li Reni a Manduria. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Lo ha detto Matteopresentando il suo ultimo libro "Controcorrente" a Gallipoli.stia attento, non si può strappare ogni volta" Ddl Zan, Ivan Scalfarotto (Iv): "Il rinvio a settembre si può ancora evitare, Letta ci ascolti"Roma, 25 lug. (Adnkronos) - “L'ubriacatura del Pd sul ddl Zan è durata quanto una storia Instagram. Hanno deciso di rimandare a settembre, e come ...Roma, 25 lug. “La sinistra ha detto che ormai il ddl Zan si fa a settembre, ecco il punto fondamentale, la differenza tra inseguire i like e fare politica. Noi ...