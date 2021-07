Olimpiadi | Vezzali | ' oggi gara inaspettata | nel fioretto abituati bene'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 25 luglio 2021) Tokyo, 25 lug. (Adnkronos) - "Due sfortunate medaglie di legno nella scherma? E' stata unadella scherma, potevano arrivare delle medaglie e non sono arrivate, ma lo sport è anche questo e da qui si riparte. Ci si deve rimboccare le maniche perché non è finita qui. Tra qualche giorno ci sarà unaa squadre e un titolo olimpico, per quanto riguarda ilfemminile, da difendere perchè a Rio non c'è stata la competizione olimpica e anche la spada maschile dovrà dire la sua". Lo ha detto la sottosegretaria allo sport Valentinaa Tokyo dove ha seguito ...