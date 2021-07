Olimpiadi, tutti i medagliati italiani a Tokyo 2020 (Di domenica 25 luglio 2021) Data di nascita : 25/7/1987. Luogo di nascita : Foggia. Altezza e peso : 1,90 x 73 kg. Società : Fiamme Gialle. Tecnico : Andrea Terenzio. Ha vinto la medaglia d'argento nella sciabola individuale ... Leggi su gazzetta (Di domenica 25 luglio 2021) Data di nascita : 25/7/1987. Luogo di nascita : Foggia. Altezza e peso : 1,90 x 73 kg. Società : Fiamme Gialle. Tecnico : Andrea Terenzio. Ha vinto la medaglia d'argento nella sciabola individuale ...

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi tutti Olimpiadi, tutti i medagliati italiani a Tokyo 2020 Data di nascita : 25/7/1987. Luogo di nascita : Foggia. Altezza e peso : 1,90 x 73 kg. Società : Fiamme Gialle. Tecnico : Andrea Terenzio. Ha vinto la medaglia d'argento nella sciabola individuale ...

Benedetta Pilato squalificata alle Olimpiadi di Tokyo 2020/ Ecco perché ...azzurro arriva una brutta sorpresa con la squalifica di Benedetta Pilato all'esordio alle Olimpiadi ... Una squalifica che in realtà inizialmente era un mistero per quasi tutti gli addetti ai lavori e ...

Tokyo 2020: tutte le medaglie azzurre, da Luigi Samele a Odette Giuffrida. FOTO Sky Tg24 Olimpiadi: Musumeci Greco (maestro d'armi), 'Samele bravissimo, ha fatto gara della vita' Roma, 25 lug. - (Adnkronos) - "Samele è stato bravissimo, gli vanno fatti tanti complimenti a lui, al suo maestro Terenzio e al ct Giovanni Sirovich. Ha fatto la gara della vita. In semifinale contro ...

Olimpiadi: beach volley, debutto vincente per Lupo e Nicolai Tokyo, 25 lug. - (Adnkronos) - Debutto vincente per Lupo-Nicolai nel torneo di beach volley maschile ai Giochi di Tokyo. La coppia azzurra , argento a Rio 2016, ha battuto i tedeschi Thole/Wickler per ...

