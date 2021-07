Olimpiadi Tokyo, Vanessa Ferrari incanta "Con te partirò". Anche Simone Biles è dietro - IL VIDEO (Di domenica 25 luglio 2021) Ha incantato tutti sulle note di "Con te, partirò" di Andrea Bocelli , ha battuto la superstar Simone Biles in qualifica, e l’Italia è al quinto posto come squadra nella finale di martedì prossimo... Leggi su feedpress.me (Di domenica 25 luglio 2021) Hato tutti sulle note di "Con te," di Andrea Bocelli , ha battuto la superstarin qualifica, e l’Italia è al quinto posto come squadra nella finale di martedì prossimo...

