Olimpiadi Tokyo, risultati e medaglie di oggi (25 luglio): tre bronzi per l’Italia! (Di domenica 25 luglio 2021) Le Olimpiadi di Tokyo 2021 sono iniziate: oggi, domenica 25 luglio, si assegnano altri 18 dei 339 titoli in palio. Il primo titolo di giornata è degli USA nel nuoto, ma arriveranno medaglie nel tiro a segno, ciclismo su strada, sollevamento pesi, scherma, tiro con l’arco, judo, taekwondo. Nuoto, 400 metri misti maschili 1 Chase Kalisz (USA) 2 Jay Litherland (USA) 3 Brendon Smith (Australia) Nuoto, 400 metri stile libero maschili 1 Ahmed Hafnaoui (Tunisia) 2 Jack McLoughlin (Australia) 3 Kieran Smith (USA) Nuoto, 400 metri misti femminili 1 Yui Ohashi (Giappone) 2 Emma Weyant (USA) 3 Hali Flickinger ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) Ledi2021 sono iniziate:, domenica 25, si assegnano altri 18 dei 339 titoli in palio. Il primo titolo di giornata è degli USA nel nuoto, ma arriverannonel tiro a segno, ciclismo su strada, sollevamento pesi, scherma, tiro con l’arco, judo, taekwondo. Nuoto, 400 metri misti maschili 1 Chase Kalisz (USA) 2 Jay Litherland (USA) 3 Brendon Smith (Australia) Nuoto, 400 metri stile libero maschili 1 Ahmed Hafnaoui (Tunisia) 2 Jack McLoughlin (Australia) 3 Kieran Smith (USA) Nuoto, 400 metri misti femminili 1 Yui Ohashi (Giappone) 2 Emma Weyant (USA) 3 Hali Flickinger ...

Pontifex_it : In questo tempo di pandemia, le Olimpiadi di Tokyo siano un segno di speranza, un segno di fratellanza universale a… - repubblica : ?? Olimpiadi, prima medaglia d'oro per l'Italia ai Giochi: va a Vito Dell'Aquila nel taekwondo - Eurosport_IT : BIS PER ELISA! ???? Seconda medaglia di bronzo alle Olimpiadi per la nostra Longo Borghini ??????????? ???? Rio 2016 ???? T… - MarcoTerrenato : #Tokyo2020 Tris di bronzo per gli azzurri, Odette Giuffrida nel Judo, Elisa Longo Borghini nel Ciclismo e storico… - ilbassanese : Tokyo 2020, Ceccon sigla il nuovo record italiano e centra la semifinale 100 dorso -