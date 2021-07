Olimpiadi Tokyo: quinta medaglia per l’Italia, Zanni bronzo nel sollevamento pesi (Di domenica 25 luglio 2021) quinta medaglia per l'Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e terzo bronzo della giornata a Tokyo 2020. Mirko Zanni ha chiuso al terzo posto la gara dei 67 kg di sollevamento pesi L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 25 luglio 2021)per l'Italia alledi2020 e terzodella giornata a2020. Mirkoha chiuso al terzo posto la gara dei 67 kg diL'articolo proviene da Firenze Post.

