Olimpiadi Tokyo, Leonardo Fioravanti: "Felicissimo di aver vinto la mia prima heat ai Giochi, sono carico!" (Di domenica 25 luglio 2021) Missione compiuta per Leonardo Fioravanti e con autorevolezza. Il surfista azzurro continuerà la propria avventura nelle Olimpiadi di Tokyo, presso la baia della Tsurigasaki Surfing Beach. Fioravanti, dopo aver chiuso in terza posizione la prima heat del primo turno alle spalle del n.2 del mondo Italo Ferreira e del giapponese Hiroto Ohhara, si è preso una bella rivincita. Nel secondo round, infatti, il nostro portacolori è aggiudicato la heat con il punteggio di 12.53, precedendo l francese Jeremy Flores (11.37) e l'australiano Julian ...

