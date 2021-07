Olimpiadi Tokyo, il CIO esorta gli atleti a seguire alla lettera le misure per la prevenzione del Covid-19 (Di domenica 25 luglio 2021) Il portavoce presidenziale del CIO, Mark Adams, ha esortato gli atleti a seguire alla lettera le regole anti-Covid, secondo le quali i partecipanti ai Giochi Olimpici devono indossare le mascherine in ogni momento, tranne quando gareggiano, si allenano, mangiano o dormono. L’unica esenzione è arrivata in occasione di un podio e quindi gli atleti potranno togliersela per 30 secondi per un’opportunità fotografica. Ai partecipanti ai Giochi è stato anche detto di limitare i contatti sociali con altri atleti ed evitare di scattare foto di gruppo sul podio. ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) Il portavoce presidenziale del CIO, Mark Adams, hato glile regole anti-, secondo le quali i partecipanti ai Giochi Olimpici devono indossare le mascherine in ogni momento, tranne quando gareggiano, si allenano, mangiano o dormono. L’unica esenzione è arrivata in occasione di un podio e quindi glipotranno togliersela per 30 secondi per un’opportunità fotografica. Ai partecipanti ai Giochi è stato anche detto di limitare i contatti sociali con altried evitare di scattare foto di gruppo sul podio. ...

