Olimpiadi Tokyo, c’è la terza medaglia azzurra: bronzo per Elisa Longo Borghini nel ciclismo (Di domenica 25 luglio 2021) Elisa Longo Borghini ha vinto la medaglia di bronzo nella prova su strada in linea di ciclismo femminile (137 km con 2692 metri di dislivello) alle Olimpiadi di Tokyo. È la terza medaglia per l’Italia in questa edizione dei Giochi. L’azzurra – 30enne di Verbania, in forza alle Fiamme Oro della Polizia di Stato – aveva conquistato il bronzo anche ai Giochi di Rio 2016. “È stato un bronzo arrivato più con il cuore che con le gambe”, ha detto alla Gazzetta dello sport ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 luglio 2021)ha vinto ladinella prova su strada in linea difemminile (137 km con 2692 metri di dislivello) alledi. È laper l’Italia in questa edizione dei Giochi. L’– 30enne di Verbania, in forza alle Fiamme Oro della Polizia di Stato – aveva conquistato ilanche ai Giochi di Rio 2016. “È stato unarrivato più con il cuore che con le gambe”, ha detto alla Gazzetta dello sport ...

Advertising

repubblica : ?? Olimpiadi, prima medaglia d'oro per l'Italia ai Giochi: va a Vito Dell'Aquila nel taekwondo - GassmanGassmann : #vitodellaquila medaglia d’oro nel Taekwondo alle Olimpiadi di Tokyo!!! GRANDE!!!?????? - SkyTG24 : #Tokyo2020 La prima medaglia azzurra ai #giochiolimpici è l' #argento di Gigi Samele: - zazoomblog : Olimpiadi Tokyo 2020 terza medaglia: Longo Borghini è bronzo! Giuffrida per Lombardo per il terzo posto LIVE -… - zazoomblog : LIVE Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: bronzo Longo Borghini! Volpi e Santarelli in semifinale Giuffrida e Lombardo per i… -