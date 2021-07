Olimpiadi Tokyo 2020 | terza medaglia | Longo Borghini è bronzo! Judo | Giuffrida per il terzo posto LIVE

Advertising

repubblica : ?? Olimpiadi, prima medaglia d'oro per l'Italia ai Giochi: va a Vito Dell'Aquila nel taekwondo - GassmanGassmann : #vitodellaquila medaglia d’oro nel Taekwondo alle Olimpiadi di Tokyo!!! GRANDE!!!?????? - SkyTG24 : #Tokyo2020 La prima medaglia azzurra ai #giochiolimpici è l' #argento di Gigi Samele: - catonecensor : RT @baffi_francesco: #Tokio2021 Grande Elisa! ?????? @ElisaLongoB 'Elisa Longo Borghini ha vinto il bronzo nella prova in linea di ciclismo… - Agenzia_Ansa : OLIMPIADI | Il golfista spagnolo Jon Rahm, numero uno al mondo è risultato positivo al Covid e non potrà più prende… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Tokyo

Terza medaglia per l'Italia alledi2020: Elisa Longo Borghini è bronzo nella prova su strada in linea di ciclismo femminile. L'azzurra chiude al terzo posto alle spalle dell'austriaca Anna Kiesenhofer che vince a ...... 1,76 metri di altezza per 71 chili di peso, grazie a un 2° e a due 4° posti è quarto in classifica generale a pari punti con il terzo a conclusione della sua prima giornata all'Olimpiade di. ...Con la difesa la squadra azzurra risale due volte dallo svantaggio in doppia cifra e con un finale entusiasmante batte la Germania 92-82. Vittoria già pesante nell'Olimpiade di Tokyo vista la formula ...Proseguendo nel programma odierno per le Olimpiadi di Tokyo 2020 vediamo che saranno ancora tanti gli italiani in gara oggi. ITALIANI IN GARA ALLE OLIMPIADI TOKYO 2020: SPAZIO ANCHE PER FOGNINI E ...