Olimpiadi Tokyo 2020 | terza medaglia | Longo Borghini è bronzo! Giuffrida per Lombardo per il terzo posto LIVE

Advertising

repubblica : ?? Olimpiadi, prima medaglia d'oro per l'Italia ai Giochi: va a Vito Dell'Aquila nel taekwondo - GassmanGassmann : #vitodellaquila medaglia d’oro nel Taekwondo alle Olimpiadi di Tokyo!!! GRANDE!!!?????? - SkyTG24 : #Tokyo2020 La prima medaglia azzurra ai #giochiolimpici è l' #argento di Gigi Samele: - solounastella : RT @ldibartolomei: Niccoló è uno che spesso ha in mano un'arma eppure è da sempre contro una malintesa idea di sicurezza. Ora allena i raga… - rosestobecky : RT @Eurosport_IT: Leonardo Fioravanti vince e continua la sua avventura ???????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #Surfing | #Fioravanti h… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Tokyo

Google omaggia ledi2020 con un Doodle dedicato, che in realtà è un videogioco . Il suo titolo è L'isola dei campioni . Questo divertente gioco è stato lanciato nella giornata inaugurale dei Giochi e ...Rai22020 ha registrato 782.000 spettatori (5.6%). Italia 1 Jurassic Park ha registrato 832.000 spettatori (6.1%). Rai3 Opera senza Autore ha registrato 796.000 spettatori pari ...Terza medaglia per l'Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020: Elisa Longo Borghini e' bronzo nella prova su strada in linea di ciclismo femminile. La prova femminile in linea su strada di Tokyo 2020 è sta ...Si è appena conclusa la prima giornata di regate per quanto concerne la vela alle Olimpiadi di Tokyo. Italia protagonista per il nel windsurf RS:X sia in campo maschile che in quello femminile. Azzurr ...