Olimpiadi Tokyo 2020 | l' Italvolley travolge la Russia Detti delude nei 400 sl | nel tennis avanza la Giorgi Sorrentino ok LIVE

Advertising

repubblica : ?? Olimpiadi, prima medaglia d'oro per l'Italia ai Giochi: va a Vito Dell'Aquila nel taekwondo - GassmanGassmann : #vitodellaquila medaglia d’oro nel Taekwondo alle Olimpiadi di Tokyo!!! GRANDE!!!?????? - ilpost : L’apprezzata performance dei pittogrammi umani all’apertura delle Olimpiadi - LucaGiroletti : @ilpost Non conosco questo sport ma al maestro Baglivo dovremmo fare un monumento. Due ori olimpici, cinque titoli… - emamarro : RT @Eurosport_IT: Il campione in carica dà forfait ????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfOlympics | #Tennis | #Murray -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Tokyo

La Gazzetta dello Sport

Delusione per Gabriele Detti, solo sesto nella finale dei 400 stile libero a2020 . L'italiano non ha quindi confermato il bronzo di Rio 2016. "E' un'occasione sprecata: ... lesi fanno, ...Adesso negli ottavi Volpi se la vedrà con la tedesca Leonie Ebert, che ha esordito con il successo per 15 - 14 all'ultima stoccata sull'americana Dubrovich.La prima giornata di Olimpiadi di Tokyo 2020 ha regalato all'Italia due medaglie grazie a Vito Dell'Aquila nel taekwondo e all'argento di Luigi Samele nella sciabola. Oggi via al secondo giorno di ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 06.30 Il nostro live termina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento al prossimo live, buona giornata da OA Sport. 06.20 Giornata in chiaroscuro per gli ...