Olimpiadi Tokyo 2020: l'Italvolley super, Giuffrida in semi. Detti delude nei 400 sl, nel tennis avanza la Giorgi. Sorrentino ok LIVE (Di domenica 25 luglio 2021) Seconda giornata LIVE JUDO. Odette Giuffrida è in semifinale nel torneo di judo dei Giochi di Tokyo. Nella categoria -52kg l'azzurra ha eliminato la belga Charline van Snick e più tardi troverà la giapponese...

?? Olimpiadi, prima medaglia d'oro per l'Italia ai Giochi: va a Vito Dell'Aquila nel taekwondo - #vitodellaquila medaglia d'oro nel Taekwondo alle Olimpiadi di Tokyo!!! GRANDE!!!?????? - L'apprezzata performance dei pittogrammi umani all'apertura delle Olimpiadi - Le prime medaglie olimpiche azzurre sono made in Puglia - LIVE Judo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Odette Giuffrida in semifinale! Manuel Lombardo ai quarti!

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Tokyo Risultati tennis/ Diretta live Olimpiadi Tokyo 2020, la seconda giornata RISULTATI TENNIS: SECONDA GIORNATA ALLE OLIMPIADI 2020 I risultati di tennis alle Olimpiadi Tokyo 2020 tornano a farci compagnia domenica 25 luglio : si parte sempre alle ore 4:00 di casa nostra, ancora notte quando prenderanno il via i match che completeranno il primo turno delle ...

Delusione da Detti nel nuoto, bene le azzurre del volley AGI - Delusione dal nuoto, bene il volley. Nella notte italiana dalle Olimpiadi di Tokyo è arrivato il primo vero rammarico azzurro nella finale dei 400 stile libero: Gabriele Detti, favorito per una medaglia dopo il brozno di Rio 2016, ha chiuso solo al sesto posto ...

Olimpiadi di Tokyo, gare e risultati di oggi 25 luglio: Martinenghi in finale con il record italiano la Repubblica Olimpiadi: Barty, tonfo a sorpresa contro Sorribes Tormo. Osaka riparte, facile Sabalenka e Pliskova Tennis | Featured, WTA | S. Sorribes Tormo b. A. Barty 6-4 6-3 Se da un lato la stagione di Sara Sorribes Tormo continua ad assumere contorni di buon spessore, questa partita ...

Medagliere Olimpiadi Tokyo 2020/ Classifica e medaglie assegnate domenica 25 luglio Medagliere Olimpiadi Tokyo 2020: classifica, medaglie assegnatiwnella oggi 25 luglio. Medaglia d'oro per l'Italia? Comanda la Cina che è già andata in fuga.

