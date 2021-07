Olimpiadi Tokyo 2020 | l' Italvolley e Italbasket super | Giuffrida in semi Detti delude | derby di scherma Errigo-Volpi Sorrentino ok LIVE

Advertising

repubblica : ?? Olimpiadi, prima medaglia d'oro per l'Italia ai Giochi: va a Vito Dell'Aquila nel taekwondo - GassmanGassmann : #vitodellaquila medaglia d’oro nel Taekwondo alle Olimpiadi di Tokyo!!! GRANDE!!!?????? - SkyTG24 : #Tokyo2020 La prima medaglia azzurra ai #giochiolimpici è l' #argento di Gigi Samele: - infoitsport : Olimpiadi di Tokyo, Vanessa Ferrari alla sua quarta partecipazione: dopo i record e gli infortuni, la… - AvvRodino : RT @Corriere: Olimpiadi, le cuffie «afro» non autorizzate sono un caso -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Tokyo

la Repubblica

(Giappone) - Leonardo Fioravanti , dopo il terzo posto in batteria nell'esordio nel primo turno fra le onde di Tsurigasaki, località balneare a circa 100 km da, vince le due heat dei ripescaggi e avanza al terzo round vincendo la sua batteria con 12.53 punti. Il surfista romano sfiderà il peruviano Lucca Messias negli ottavi di finale del torneo ...La prima italiana a conquistare un oro alleè stata la bolognese Trebisonda "Ondina" ... Oggi in vetrina non ci sono solo le azzurre di. Ci sono, ad esempio , le sciatrici come Marta ...Nessuno, tuttavia, impedisce di pensare che il titolo sia anche una specie di invito rivolto alla medaglia olimpica Nel 2006, a soli 15 anni, è la prima italiana a vincere un Campionato del mondo di g ...25 luglio 2021 Comincia con una vittoria il cammino olimpico del Settebello a Tokyo. Nel Tatsumi Waterpolo Center di Kotò, i campioni del mondo e bronzo olimpici in carica superano abbastanza agevolme ...