Olimpiadi Tokyo 2020: l'Italvolley e Italbasket super, Giuffrida in semi. Detti delude, derby di scherma alla Volpi. Sorrentino ok LIVE (Di domenica 25 luglio 2021) SECONDA GIORNATA Olimpiadi Tokyo 2020 LIVE BASKET. L'Italia vince in rimonta contro la Germania. A 17 anni dalla finale di Atene 2004, il ritorno del basket italiano a un'Olimpiade è segnato da un ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 25 luglio 2021) SECONDA GIORNATABASKET. L'Italia vince in rimonta contro la Germania. A 17 anni dfinale di Atene 2004, il ritorno del basket italiano a un'Olimpiade è segnato da un ...

repubblica : ?? Olimpiadi, prima medaglia d'oro per l'Italia ai Giochi: va a Vito Dell'Aquila nel taekwondo - GassmanGassmann : #vitodellaquila medaglia d’oro nel Taekwondo alle Olimpiadi di Tokyo!!! GRANDE!!!?????? - SkyTG24 : #Tokyo2020 La prima medaglia azzurra ai #giochiolimpici è l' #argento di Gigi Samele: - purplef0xy : RT @chiarus_: Le mascotte delle Olimpiadi di Tokyo sono carinissime ? #TokyoOlympics - cyclingpro : RT @danielesparisci: Olimpiadi, Bolt sulle scarpe che non si dovrebbero usare in atletica: 'è antisportivo'- -