Olimpiadi Tokyo 2020 – Kessié protagonista | ci riprova contro il Brasile

Advertising

repubblica : ?? Olimpiadi, prima medaglia d'oro per l'Italia ai Giochi: va a Vito Dell'Aquila nel taekwondo - GassmanGassmann : #vitodellaquila medaglia d’oro nel Taekwondo alle Olimpiadi di Tokyo!!! GRANDE!!!?????? - SkyTG24 : #Tokyo2020 La prima medaglia azzurra ai #giochiolimpici è l' #argento di Gigi Samele: - Godai71 : RT @Eurosport_IT: Cinque giocatori in doppia cifra: quando si dice vittoria di squadra ?????????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfOlympic… - sportmediaset : Pallanuoto: l'#Italia travolge il Sudafrica all'esordio. #SportMediaset -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Tokyo

la Repubblica

(GIAPPONE) - Arianna Errigo e Alice Volpi approdano ai quarti di finale e daranno vita ad un derby azzurro nel fioretto femminile. La Volpi ha battuto (15 - 5) l'ungherese Kondricz, mentre la ...Vince nella mattinata azzurra dei l'ItalBasket di , che dopo aver strappato un inaspettato pass ai cinque cerchi, continua a sorprendere il basket mondiale freddando la Germania . Finisce 92 a 82 per ...Se si contano solo le medaglie d’oro, gli azzurri occupano il sesto posto nella classifica mondiale in cui prevalgono gli Stati Uniti davanti a Unione Sovietica (oggi Russia), Gran Bretagna, Cina e Fr ...L’Italia commuove nel cuore della notte, regala una prestazione coriacea e pugnace, fa scalpitare per quattro rotazioni e ora può davvero sognare in grande. Alice D’Amato ha ruggito alle parallele (14 ...