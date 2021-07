Olimpiadi Tokyo 2020 | Italvolley e Italbasket super Volpi | Giuffrida e Santarelli in semi Detti delude Sorrentino ok LIVE

Advertising

repubblica : ?? Olimpiadi, prima medaglia d'oro per l'Italia ai Giochi: va a Vito Dell'Aquila nel taekwondo - GassmanGassmann : #vitodellaquila medaglia d’oro nel Taekwondo alle Olimpiadi di Tokyo!!! GRANDE!!!?????? - SkyTG24 : #Tokyo2020 La prima medaglia azzurra ai #giochiolimpici è l' #argento di Gigi Samele: - azzurridigloria : ?? SCHERMA, OLIMPIADI TOKYO 2020 ?? Reduce dall’argento di ieri di @GigiSamele, la @Federscherma @ItaliaTeam_it appr… - SmorfiaDigitale : Olimpiadi Tokyo 2020: Italvolley e Italbasket super. Volpi, Giuffrida e Santarel... -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Tokyo

... altra pugile della meravigliosa squadra al femminile che schieriamo a, che passa agli ottavi battendo la venezuelana Cardoso Rojas. Nota a chiudere sul canottaggio: forse la prova migliore per ...(Giappone) - Due big del golf devono rinunciare allea causa del Covid: sono lo spagnolo Jon Rahm, numero 1 del mondo , e lo statunitense Bryson DeChambeau , numero 6. Rahm era uno ...Al Sea Forecast Waterway sono andate in scena le prime batterie di canottaggio alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia ha ottenuto un buon riscontro dalla barca più attesa in assoluto, ovvero il 4 di ...Tokyo. Un successo e una sconfitta, questo il bilancio della seconda giornata di gare della Nazionale 3x3 Femminile ai Giochi Olimpici di Tokyo. Nel primo match le Azzurre hanno superato la ...